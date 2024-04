La Soluzione ♚ Valicare superare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Valicare superare. PASSARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Valicare superare: Francesco Passaro (Perugia, 7 gennaio 2001) è un tennista italiano. Ha vinto un torneo in singolare nel circuito Challenger e alcuni altri tra singolare e doppio nel circuito ITF. Il suo miglior ranking ATP in singolare è il 108º posto del febbraio 2023. Ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali d'Italia 2022. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Francesco Passaro (Perugia, 7 gennaio 2001) è un tennista italiano. Ha vinto un torneo in singolare nel circuito Challenger e alcuni altri tra singolare e doppio nel circuito ITF. Il suo miglior ranking ATP in singolare è il 108º posto del febbraio 2023. Ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali d'Italia 2022. passare (vai alla coniugazione) attraversare un luogo passare per la strada cambiare sede vuoi passare in soggiorno trascorrere (il tempo) col passare degli anni le ossa si mineralizzano, cioè si arricchiscono di sali di calcio

passare le vacanze in montagna (politica) promuovere, approvare la proposta deve passare (scuola) (familiare) superare un esame oppure "uscire promossi" e quindi accedere ad un livello scolastico successivo mio figlio sta per passare in quinta elementare dare, porgere qualcosa mi potresti passare del pane (gergale) giungere a qualcosa di nuovo, migliore o ad una nuova situazione passare ad un livello più difficile

siamo passati ai gadget (fisica) (chimica) cambiare stato o condizione è passato dallo stato liquido allo stato gassoso Transitivo passare (vai alla coniugazione) ridurre un cibo in poltiglia con un apposito utensile da cucina passare la verdura oltrepassare, attraversare qualcosa passare il confine Sillabazione pas | sà | re Pronuncia IPA: /pas'sare/ Etimologia / Derivazione dal latino parlato *passare, che deriva da passus, "passo", a sua volta dal verbo pando, "estendere"; etimologicamente correlato al francese passer, allo spagnolo pasar, al portoghese passar Sinonimi attraversare, oltrepassare, percorrere, superare, transitare,[[ varcare

spostare, trasferire, traslocare, trasportare

(di fiume) arrivare, giungere, incrociare, lambire, toccare

arrivare, giungere, incrociare, lambire, toccare entrare, insinuarsi, penetrare, scivolare, sgusciare

(di tempo) consumarsi, esaurirsi, fluire, finire, scorrere, trascorrere

consumarsi, esaurirsi, fluire, finire, scorrere, trascorrere ( senso figurato ) cambiare, evolvere, modificarsi, mutare, trasformarsi, tramutarsi

cambiare, evolvere, modificarsi, mutare, trasformarsi, tramutarsi affidare, assegnare, consegnare, dare, demandare, devolvere, porgere, tramandare, trasmettere

( senso figurato ) (di legge, proposta) accettare, ammettere, approvare, promuovere, sancire

accettare, ammettere, approvare, promuovere, sancire (per estensione) (di rischio) ]]]] circolare

andare, venire; muoversi, procedere, proseguire, sfilare, spostarsi

(attraverso un luogo stretto) , insinuarsi

, insinuarsi (di liquidi) filtrare, colare,

filtrare, colare, (nell'olio, nell'uovo ecc.) bagnare, immergere

bagnare, immergere (di fiume) snodarsi, bagnare, toccare

snodarsi, bagnare, toccare (di confine, limite) estendersi

estendersi ( per estensione ) introdursi, infilarsi, penetrare, entrare, uscire, scivolare, sgusciare

introdursi, infilarsi, penetrare, entrare, uscire, scivolare, sgusciare ( senso figurato ) vivere, svilupparsi, svolgersi

vivere, svilupparsi, svolgersi (di tempo) trascorrere, impiegare scorrere, fluire, intercorrere; allontanarsi

trascorrere, impiegare scorrere, fluire, intercorrere; allontanarsi (con soggetto non animato) finire, cessare, terminare, esaurirsi

finire, cessare, terminare, esaurirsi ( senso figurato ) essere considerato, figurare, sembrare, parere

essere considerato, figurare, sembrare, parere (di frutta, fiori) marcire

marcire ( senso figurato ) essere promosso, essere approvato, riuscire, avere successo

essere promosso, essere approvato, riuscire, avere successo ( senso figurato ) (di rapporto, relazione) intercorrere, avere luogo, esistere, esserci

intercorrere, avere luogo, esistere, esserci ( senso figurato ) essere trasferito

essere trasferito ( senso figurato ) cambiare, mutare stato, mutare condizione

cambiare, mutare stato, mutare condizione andare avanti, cambiare argomento

(una cosa a qualcuno) dare, porgere, cedere, assegnare

dare, porgere, cedere, assegnare ( senso figurato ) attraversare

attraversare (di misura, limite) superare, oltrepassare, saltare, scavalcare, sorpassare, varcare, valicare, guadare, traghettare

superare, oltrepassare, saltare, scavalcare, sorpassare, varcare, valicare, guadare, traghettare (con lo sguardo) scorrere, leggere

scorrere, leggere (con un’arma) trafiggere, ferire

trafiggere, ferire (con una lama e sim.) infilzare, infilare, trapassare

infilzare, infilare, trapassare (una sostanza) setacciare, filtrare, colare, depurare

setacciare, filtrare, colare, depurare ( familiare ) approvare, promuovere

approvare, promuovere (un esame) superare

superare ( familiare ) sopportare, patire, subire, esperimentare, affrontare

sopportare, patire, subire, esperimentare, affrontare (telefonata, comunicazione, linea) trasferire

trasferire (attraverso un’apertura) fare entrare, fare uscire, introdurre, infilare, infilzare

fare entrare, fare uscire, introdurre, infilare, infilzare (su una superficie) strofinare, spalmare, applicare, stendere, spalmare

strofinare, spalmare, applicare, stendere, spalmare (di offesa) accettare, ammettere, tollerare, perdonare, sopportare, subire

accettare, ammettere, tollerare, perdonare, sopportare, subire calmarsi, placarsi

(una notizia) comunicare Contrari fermarsi, indugiare, sostare

(un cibo in padella) estrarre

estrarre restare

rifiutare

bloccare

bocciare

censurare

( raro ) tacciare

tacciare (per estensione) ostacolare Parole derivate by-passare, lasciapassare, oltrepassare, passabile, passacarte, passata, passatoia, passatempo, passi, ripassare Proverbi e modi di dire passare sopra

passare al nemico

passare in rassegna

passare il segno

passare un guaio : essere in una situazione delicata... parecchio

: essere in una situazione delicata... parecchio Quante ne abbiamo passate ! : in ricordo dei vecchi tempi

: in ricordo dei vecchi tempi il tempo passa [caro amico] : rimembranza dei doveri oltre che piacevolezza nei piaceri

: rimembranza dei doveri oltre che piacevolezza nei piaceri passare per le armi Altre Definizioni con passare; valicare; superare; Superare gli esami; Vagliare attentamente esaminare: al setaccio; Il credito da non superare; Non dovrebbe superare il guadagno; Cerca altre soluzioni cruciverba

