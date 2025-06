Domata con gli estintori nei cruciverba: la soluzione è Spenta

Home / Soluzioni Cruciverba / Domata con gli estintori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Domata con gli estintori' è 'Spenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPENTA

Curiosità e Significato di Spenta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spenta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spenta.

Perché la soluzione è Spenta? Domata con gli estintori si riferisce a qualcosa che è stato spento o controllato grazie all'intervento di un estintore. La parola spenta indica quindi una situazione che è stata neutralizzata, come un incendio che si è fermato. È un modo figurato per descrivere qualcosa che è stato fermato o messo sotto controllo, garantendo sicurezza e tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Domata con l acquaPriva di vivacitàLo è la luce al buioDomata con l estintoreUn pretendente di Bianca ne La bisbetica domataDomata con gli idranti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spenta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Domata con gli estintori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M D O B E C N A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDIOBANCA" MEDIOBANCA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.