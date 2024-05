Lo è la luce al buio

Significato della soluzione per: Lo e la luce al buio

Gli Ameša Spenta (avestico: Amša Spnta, "immortali benefici", "immortali efficaci", traslitterato in inglese con Amesha Spenta) sono spiriti presenti nella religione dello Zoroastrismo, emanazioni della divinità suprema Ahura Mazda, e suoi aiutanti nella creazione dell'Universo e nel mantenimento dell'ordine dello stesso. Il mazedismo o zoroastrismo è una religione monoteista, e l'unico dio è Ahura Mazda, quindi queste entità non vengono solitamente definite dèi, ma piuttosto spiriti, immortali, o, in alcune tradizioni, angeli.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: spenta f sing . femminile singolare di spento. Sillabazione: spèn | ta. Etimologia / Derivazione: vedi spento . Sinonimi: buia. (di macchina elettrica) interrotta, fermata, bloccata, arrestata, disattivata, chiusa. (senso figurato) (di passione) calma, attenuata, affievolita, placata, frenata, soffocata, smorzata. (senso figurato) (di descrizione) scialba, piatta, fiacca, insulsa.