ESTINTA

Curiosità e Significato di "Estinta"

Hai risolto il cruciverba con Estinta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Estinta.

Perché la soluzione è Estinta? Estinta è un termine che si riferisce a qualcosa che non esiste più, come una specie animale o vegetale che non ha più esemplari viventi. Può anche descrivere un'emozione o una situazione che è stata spenta o cancellata, come un fuoco che non arde più. In senso più ampio, ci ricorda l'importanza della conservazione e della memoria di ciò che è stato, affinché certe realtà non vengano dimenticate.

Come si scrive la soluzione Estinta

Non riesci a risolvere la definizione "Domata con gli idranti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A P T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTE" PARTE

