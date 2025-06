Disporre a intervalli nei cruciverba: la soluzione è Scaglionare

SCAGLIONARE

Curiosità e Significato di Scaglionare

Perché la soluzione è Scaglionare? Scaglionare significa distribuire o suddividere qualcosa in diversi intervalli di tempo o spazio, evitando che tutto accada contemporaneamente. È un termine spesso usato in economia, pianificazione o gestione del lavoro per rendere più efficiente l'organizzazione. Immagina di disporre gli impegni o le consegne a intervalli regolari: così tutto si svolge con maggiore ordine e meno stress.

Come si scrive la soluzione Scaglionare

Hai davanti la definizione "Disporre a intervalli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

