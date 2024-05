Piccoli intervalli musicali fra due suoni

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il semitono è l'intervallo musicale più piccolo tra due suoni, quando si fa riferimento al moderno sistema musicale occidentale (tonale), basato sull'utilizzo del temperamento equabile. Corrisponde esattamente alla metà di un tono. In realtà tutti i musicisti che hanno a che fare con strumenti a corda senza tasti (denominati comunemente fretless), con strumenti a fiato come il trombone e con la voce hanno familiarità anche con frazioni di semitono che possono essere definite in vari modi come comma o cent o quarti di tono. I semitoni possono essere cromatici (l'intervallo che passa fra due suoni consecutivi dello stesso nome di cui uno alterato, ad esempio Re e Re), oppure diatonici (l'intervallo che passa fra due suoni consecutivi di nome diverso, come per esempio Do e Re). Nel temperamento equabile (quello correntemente utilizzato nella musica occidentale), ma non per esempio nel temperamento pitagorico, due semitoni costituiscono un tono e non vi è distinzione tra semitono cromatico e semitono diatonico; quindi per esempio Do e Re sono omofoni.

semitoni m pl

plurale di semitono

Sillabazione