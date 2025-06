La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Collegano le rotaie' è 'Traversine' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVERSINE

Perché la soluzione è Traversine? Le traversine sono i pezzi di legno o cemento che collegano e sostengono le rotaie dei binari, garantendo stabilità e sicurezza al passaggio dei treni. Posizionandosi trasversalmente rispetto alla ferrovia, distribuiscono il peso e permettono ai binari di mantenere la giusta distanza. Sono fondamentali per il funzionamento del sistema ferroviario e assicurano un viaggio più stabile e sicuro per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I legni sotto le rotaieLi formano le rotaieVi poggiano sopra le rotaieNon esiste senza rotaie

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

