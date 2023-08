Vi poggiano sopra le rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi poggiano sopra le rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRAVERSINE

Significato/Curiosita : Vi poggiano sopra le rotaie

Distanza tra di loro, sopra i quali si poggiano le travi lignee che formano lo scheletro della copertura, e sopra queste si stendono le travi secondarie che... mayer, pp. 151-156. ^ in molti casi, anche precompresso ^ germania, traversine ferroviarie innovative in plastica riciclata, su plasticseurope.it. url... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi poggiano sopra le rotaie : poggiano; sopra; rotaie; Appoggiano sulle traversine; poggiano su statuti; Si appoggiano sugli scalmi; Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna; Vi si poggiano le labbra nella pipa; Appartamento sopra il cornicione; Cosi viene sopra nnominata la squadra dell Atalanta; Il sopra nnome di Andrea di Cione il pittore del 300; Era il sopra nnome di Greta Garbo; Muovere in cerchio sopra la testa; rotaie ; Su rotaie in città; È formato da rotaie ; Circola su rotaie ; Ha le rotaie in città;

Cerca altre Definizioni