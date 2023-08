Circola su rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circola su rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Circola su rotaie

Cercando la miniserie televisiva del 1968, vedi il circolo pickwick (miniserie televisiva). il circolo pickwick (the posthumous papers of the pickwick club... Cercando l'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. questa voce o sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Circola su rotaie : circola; rotaie; Sezione obliqua di un cono circola re; Strumento che fa circola re l aria in stanza chiusa; Tipo di chirurgia che interessa l apparato circola torio; circola no in Romania; Ci sono quelli circola tori e quelli scheletrici; È rettangolare anche quello circola re; Vi poggiano sopra le rotaie ; rotaie ; Su rotaie in città; È formato da rotaie ; Ha le rotaie in città;

Cerca altre Definizioni