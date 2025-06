Chi la lancia si misura nei cruciverba: la soluzione è Sfida

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi la lancia si misura

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi la lancia si misura' è 'Sfida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFIDA

Curiosità e Significato di Sfida

Approfondisci la parola di 5 lettere Sfida: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sfida? SFIDA indica una prova di abilità o coraggio tra due o più persone, spesso sul campo o in competizioni. È un modo per mettere alla prova le proprie capacità e dimostrare determinazione. La sfida può essere anche simbolica, rappresentando la volontà di superare ostacoli e raggiungere nuovi traguardi, spingendosi sempre oltre i propri limiti. In ogni caso, è un invito a mettersi in gioco e a non arrendersi mai.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Invito a duelloChi l accetta si batteInvito a battersiSi misura in diottrieSi lancia nel pericoloUna prova in cui ci si misura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sfida

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi la lancia si misura", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

F Firenze

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M N E I C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ECONOMI" ECONOMI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.