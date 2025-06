Biada nei cruciverba: la soluzione è Avena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Biada' è 'Avena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVENA

Curiosità e Significato di Avena

Approfondisci la parola di 5 lettere Avena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Avena? Biada è il termine usato per indicare un alimento a base di avena, spesso usato come mangime per animali, ma anche come ingrediente salutare per l’uomo. Ricca di fibre e nutrienti, aiuta a mantenere l’organismo in forma e favorisce la digestione. Una valida alternativa naturale per chi cerca una colazione ricca di energia e benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mangime per cavalliPer una colazione con i fiocchiGli Inglesi la utilizzano per preparare il porridgeLe consonanti di biadaMisure per la biada

Come si scrive la soluzione Avena

Hai davanti la definizione "Biada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

