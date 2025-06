Amministrare, organizzare nei cruciverba: la soluzione è Gestire

GESTIRE

Curiosità e Significato di Gestire

La parola Gestire è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gestire.

Perché la soluzione è Gestire? Gestire significa coordinare e controllare risorse, persone o attività per raggiungere obiettivi specifici. È l'arte di organizzare il lavoro, prendere decisioni e mantenere tutto sotto controllo. Essere bravi a gestire permette di affrontare con efficacia sfide quotidiane e progetti complessi, garantendo successo e stabilità. In breve, gestire è la chiave per trasformare idee in risultati concreti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Condurre l aziendaMandare avanti un attivitàOrganizzare il lavoroAmministrareStrutture dove organizzare compleanni per bambini

Come si scrive la soluzione Gestire

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I E B A R R A



Scopri definizioni su "BARRIERA" BARRIERA

