Strutture dove organizzare compleanni per bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strutture dove organizzare compleanni per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FESTIFICI

Significato/Curiosita : Strutture dove organizzare compleanni per bambini

Altre risposte alla domanda : Strutture dove organizzare compleanni per bambini : strutture; dove; organizzare; compleanni; bambini; Piccole strutture a pioli o gradini; strutture dotate di sale pesi; strutture architettoniche verticali portanti; strutture attrezzate per ospitare gli anziani; strutture che accolgono persone non autosufficienti; Mobile da sala giochi dove inserire un videogioco; Città palestinese dove si dice sia nato Gesù; È situata di fronte a dove r; Lo stato con il monte Moldove anu; Non compie il suo dove re fiscale; organizzare una congiura; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici; Amministrare, organizzare ; Società che consente di organizzare riunioni online; Si visita con i bambini ; Cavalli adatti ai bambini ; Struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali; I bambini la fanno per determinare a chi tocca; Lo usano i bambini prima del water;

