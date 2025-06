Vogatori nei cruciverba: la soluzione è Rematori

REMATORI

Curiosità e Significato di Rematori

Perché la soluzione è Rematori?

Perché la soluzione è Rematori? Rematori sono persone che remano, ovvero spingono con le braccia su una remiera, spesso per spostarsi sull'acqua. Il termine richiama l'immagine di chi utilizza questa attività sia come esercizio fisico sia come metodo tradizionale di navigazione. In senso più ampio, rappresentano lo spirito di impegno e fatica condivisa, simbolo di collaborazione e determinazione. Sono fondamentali in molte discipline sportive e marittime.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uomini in vogaSi sbracciano in barcaAveva due file di vogatoriDue : vogatori e timoniereIl sedile dei vogatori

Come si scrive la soluzione Rematori

Hai trovato la definizione "Vogatori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

