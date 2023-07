Aveva due file di vogatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva due file di vogatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIREME

Significato/Curiosità : Aveva due file di vogatori

Una bireme è un tipo di imbarcazione da guerra dell'antichità caratterizzata dalla presenza di due file sovrapposte di vogatori. Questo tipo di nave era ampiamente utilizzato nell'antica Grecia e Roma, essendo considerata una delle più avanzate per il suo tempo. La bireme era dotata di due ranghi di rematori, con un rematore per ogni remo. Questo permetteva una maggiore potenza propulsiva e una maggiore manovrabilità rispetto ad altre imbarcazioni dell'epoca. Le biremi erano spesso utilizzate in battaglia, grazie alla loro velocità e alla capacità di manovrare rapidamente per attaccare le navi nemiche. Queste navi da guerra erano anche ben difese, con un ponte superiore per gli arcieri e i lanciatori di giavellotto, che potevano fornire supporto di fuoco durante le battaglie navali. La bireme rappresenta un importante avanzamento tecnologico nell'ambito delle navi da guerra dell'antichità e ha svolto un ruolo significativo nelle battaglie e nelle conquiste dei popoli dell'epoca.

