La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una salsa della Provenza a base di olive e capperi' è 'Tapenade'.

TAPENADE

Curiosità e Significato di Tapenade

La soluzione Tapenade di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tapenade per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tapenade? La tapenade è una deliziosa salsa provenzale preparata con olive nere o verdi, capperi e acciughe, tritati fino a ottenere una crema saporita e versatile. Perfetta per accompagnare crostini, formaggi o carni, è un classico della cucina mediterranea che conquista per il suo gusto intenso e aromatico. Un vero concentrato di sapori del sud della Francia, ideale per arricchire ogni piatto con un tocco di autenticità.

Come si scrive la soluzione Tapenade

Hai davanti la definizione "Una salsa della Provenza a base di olive e capperi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P A A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARPA" CARPA

