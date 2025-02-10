Inventò un arma da fuoco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Inventò un arma da fuoco' è 'Colt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Inventò un arma da fuoco" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inventò un arma da fuoco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Colt? COLT è il nome di una delle più celebri ditte produttrici di armi da fuoco, conosciuta per aver sviluppato e perfezionato varie pistole e revolver nel corso della storia. La sua innovazione e la qualità dei materiali hanno portato alla creazione di strumenti affidabili e precisi, apprezzati da militari, forze di polizia e civili. La voce COLT rappresenta quindi un simbolo di eccellenza nel campo delle armi da fuoco, testimonianza di un patrimonio tecnico e storico importante.

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Inventò un arma da fuoco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Colt

Per risolvere la definizione "Inventò un arma da fuoco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inventò un arma da fuoco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Colt:

C Como O Otranto L Livorno T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inventò un arma da fuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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