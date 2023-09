Lo è il tamburo del revolver - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il tamburo del revolver. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTANTE

Significato/Curiosita : Lo e il tamburo del revolver

Movimento del tamburo (rotazione) deriva il verbo revolvere, che in lingua latina significa girare o rivoltare, usato prima dai francesi e poi dagli inglesi... Il derviscio rotante (in turco semazen preso in prestito dal persiano sama-zan, sama, che significa ascoltare, dall'arabo, e zan, che significa fare,...