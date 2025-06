Un concorrente di Coop ed Esselunga nei cruciverba: la soluzione è Carrefour

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un concorrente di Coop ed Esselunga' è 'Carrefour'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARREFOUR

Curiosità e Significato di Carrefour

Vuoi sapere di più su Carrefour? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Carrefour.

Perché la soluzione è Carrefour? Carrefour è una delle più grandi catene di supermercati al mondo, nata in Francia. È un concorrente diretto di Coop ed Esselunga, offrendo una vasta gamma di prodotti alimentari e non, alla clientela di tutta Italia e oltre. La sua presenza capillare e l’attenzione ai prezzi la rendono un punto di riferimento per chi cerca convenienza e qualità nelle spese quotidiane.

Come si scrive la soluzione Carrefour

Se "Un concorrente di Coop ed Esselunga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

F Firenze

O Otranto

U Udine

R Roma

