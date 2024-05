La Soluzione ♚ La Angi cantautrice ed ex concorrente di Amici La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GIORDANA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GIORDANA

Significato della soluzione per: La angi cantautrice ed ex concorrente di amici Giordana Angi (Vannes, 12 gennaio 1994) è una cantautrice e produttrice discografica italiana con cittadinanza francese. Successivamente alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, si è classificata nel 2019 seconda alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica TIM. Nel 2019 ha firmato un contratto discografico con la Universal Music Italia, pubblicando tre album in studio e numerosi singoli, tra cui Casa e Come mia madre, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2020. Italiano: Nome proprio: Giordana f . nome proprio di persona femminile. Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .

