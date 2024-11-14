È una concorrente di Coop e di Carrefour

Home / Soluzioni Cruciverba / È una concorrente di Coop e di Carrefour

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È una concorrente di Coop e di Carrefour' è 'Conad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONAD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È una concorrente di Coop e di Carrefour" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È una concorrente di Coop e di Carrefour". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Conad? CONAD è una catena di supermercati che compete con grandi marchi come Coop e Carrefour, offrendo prodotti alimentari e di largo consumo. La sua presenza sul territorio italiano la rende una scelta popolare tra i consumatori che cercano qualità e convenienza. Con un'ampia rete di punti vendita, si distingue per le offerte e il rapporto qualità-prezzo. La sua strategia commerciale mira a soddisfare le esigenze di famiglie e cittadini.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È una concorrente di Coop e di Carrefour nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Conad

Per risolvere la definizione "È una concorrente di Coop e di Carrefour", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È una concorrente di Coop e di Carrefour" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Conad:

C Como O Otranto N Napoli A Ancona D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È una concorrente di Coop e di Carrefour" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa concorrenza a Coop e PamUna concorrente di Conad e CarrefourUn concorrente di Coop ed EsselungaUna concorrente della RaiUna Casa concorrente di Nikon e LeicaL isola concorrente di Capri