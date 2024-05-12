Vagone a sponde basse

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vagone a sponde basse' è 'Pianale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vagone a sponde basse" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vagone a sponde basse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pianale? Il piana­le è una struttura che si trova in un veicolo di trasporto, come un treno, ed è concepita per consentire il facile carico e scarico di merci o passeggeri. La sua conformazione, con sponde basse, permette di accedere agevolmente e di movimentare facilmente le merci senza alti ostacoli. Questa caratteristica la rende particolarmente versatile e funzionale in contesti di trasporto e logistica. La presenza di un piana­le agevola le operazioni di carico e di scarico, ottimizzando i tempi e gli sforzi necessari.

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Vagone a sponde basse nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pianale

La soluzione associata alla definizione "Vagone a sponde basse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vagone a sponde basse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pianale:

P Padova I Imola A Ancona N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vagone a sponde basse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Superficie di un camion su cui si carica merceIl pavimento del camionIl pavimento del carroHa le sponde molto vicineLe sponde del DanubioNubi basse a forma di grossi globiHa le buche nelle spondeBasse e larghe come le sogliole