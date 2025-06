Si può dire di chi è in galera nei cruciverba: la soluzione è Galeotto

GALEOTTO

Curiosità e Significato di Galeotto

La soluzione Galeotto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Galeotto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Galeotto? Galeotto indica chi è coinvolto o complice di un reato, spesso riferito a chi ha favorito o incoraggiato un'azione illecita. Deriva da un antico termine che significa colui che facilita un accordo. Nella lingua quotidiana, si usa anche per descrivere chi ha avuto un ruolo nel mettere in contatto due persone, come nel famoso caso di chi ha portato due innamorati insieme.

Come si scrive la soluzione Galeotto

Hai trovato la definizione "Si può dire di chi è in galera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

