La Soluzione ♚ Ergastolano La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GALEOTTO .

Significato della soluzione per: Ergastolano Galeotto – personaggio letterario Galeotto I Malatesta – condottiero Galeotto – rematore imbarcato, spesso a forza, su una galea o galera; in seguito: prigioniero carcerato, poco di buono Galeotto fu il libro – citazione dall'Inferno di Dante Alighieri Italiano: Sostantivo: galeotto m sing . rematore della galea. condannato alla galera od ai lavori forzati. mezzano in amore o di qualsiasi cosa che lo favorisca. individuo molto furbo che imbroglia e danneggia gli altri. nome di un personaggio, Galehaut, dei racconti bretoni che favorì l'amore di Ginevra e Lancillotto. Sillabazione: ga | le | òt | to. Pronuncia: IPA: /gale'tto/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di galèa, tipo di nave.

