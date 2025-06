È rinchiuso in gattabuia nei cruciverba: la soluzione è Galeotto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È rinchiuso in gattabuia' è 'Galeotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALEOTTO

Curiosità e Significato di "Galeotto"

La soluzione Galeotto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Galeotto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Galeotto? Galeotto indica chi ha favorito o facilitato un evento, spesso riferito a relazioni amorose, come se fosse stato il complice di un accordo segreto. Deriva dall'antico termine usato per indicare un intermediario tra due persone. Oggi si usa per descrivere chi ha avuto un ruolo determinante in una situazione. In sintesi, essere un galeotto significa aver avuto un ruolo chiave nel mettere in moto qualcosa di importante.

Come si scrive la soluzione Galeotto

Non riesci a risolvere la definizione "È rinchiuso in gattabuia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

