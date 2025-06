Si fa ai vecchi clienti nei cruciverba: la soluzione è Sconto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si fa ai vecchi clienti' è 'Sconto'.

SCONTO

Curiosità e Significato di Sconto

Hai risolto il cruciverba con Sconto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sconto.

Perché la soluzione è Sconto? Si fa ai vecchi clienti indica un trattamento preferenziale rivolto a chi ha già acquistato in passato. La parola chiave è sconto, ovvero una riduzione del prezzo offerta come segno di gratitudine e fidelizzazione. In questo modo, le aziende premiano la fedeltà, incentivando i clienti a tornare. Insomma, lo sconto è un modo per premiare chi sceglie di affidarsi sempre allo stesso negozio o servizio.

Come si scrive la soluzione Sconto

Stai cercando la risposta alla definizione "Si fa ai vecchi clienti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T O A T T Mostra soluzione



