Un favore riservato al cliente assiduo

: . In economia, lo sconto è un concetto riferibile a più significati, diversi fra loro, che si ricavano dalla prassi specifica di riferimento.

Italiano: Sostantivo: sconto ( approfondimento) m sing (pl.: sconti) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) contratto col quale una banca anticipa al cliente, deducendo l'interesse, l'importo di un credito non ancora scaduto con la cessione dello stesso. riduzione del prezzo di vendita di un prodotto, praticata per spingere l'acquirente a compiere scelte più vantaggiose per entrambi. Voce verbale: sconto .