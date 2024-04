La Soluzione ♚ Chi lo ottiene paga meno

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Chi lo ottiene paga meno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCONTO

Curiosità su Chi lo ottiene paga meno: Il lavoro e la paga che ne deriva devono massimizzare il livello di utility: una paga molto bassa porta per esempio a nutrirsi di meno o sacrificare hobby... In economia, lo sconto è un concetto riferibile a più significati, diversi fra loro, che si ricavano dalla prassi specifica di riferimento.

Altre Definizioni con sconto; ottiene; paga; meno;