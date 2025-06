Rode le foglie dei cavoli nei cruciverba: la soluzione è Bruco

BRUCO

Curiosità e Significato di Bruco

Perché la soluzione è Bruco? Il termine bruco indica un insetto larvale, spesso di farfalle o falene, noto per divorare foglie di cavoli e altre piante. Questo piccolo animale è simbolo di trasformazione, poiché rappresenta il passaggio dalla larva alla farfalla. La presenza dei bruco nei campi può essere problematica per gli agricoltori, ma anche affascinante, perché segna l'inizio di una nuova fase di vita.

Come si scrive la soluzione Bruco

Stai cercando la risposta alla definizione "Rode le foglie dei cavoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

U Udine

C Como

O Otranto

