Un animaletto che rode la verdura
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un animaletto che rode la verdura' è 'Bruco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BRUCO
Perchè la soluzione è Bruco? Un bruco è un piccolo insetto che si nutre di foglie e verdura. Si muove lentamente, lasciando tracce di briciole lungo il suo cammino. Dopo aver mangiato abbastanza, si trasforma in farfalla, completando così il suo ciclo di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un animaletto che rode la verdura nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bruco
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un animaletto che rode la verdura" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bruco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un animaletto che rode la verdura
- Risposta: BRUCO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Bruco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un animaletto che rode la verdura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un coltivatore di verdura Terreno coltivato a frutta e verdura Un contorno di verdura È simile alla crema di verdura Animaletto acquatico
Altre definizioni collegate
Con animaletto: Veloce animaletto dal morso doloroso
Con verdura: Una verdura nota anche con la barba