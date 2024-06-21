Un animaletto che rode la verdura

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un animaletto che rode la verdura' è 'Bruco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRUCO

Perchè la soluzione è Bruco? Un bruco è un piccolo insetto che si nutre di foglie e verdura. Si muove lentamente, lasciando tracce di briciole lungo il suo cammino. Dopo aver mangiato abbastanza, si trasforma in farfalla, completando così il suo ciclo di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un animaletto che rode la verdura nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bruco

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un animaletto che rode la verdura" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bruco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un animaletto che rode la verdura

Un animaletto che rode la verdura Risposta: BRUCO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: B____

B____ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna R Roma U Udine C Como O Otranto

La soluzione 'Bruco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un animaletto che rode la verdura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.