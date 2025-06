Proibito, non consentito nei cruciverba: la soluzione è Vietato

VIETATO

Curiosità e Significato di Vietato

Perché la soluzione è Vietato? Vietato indica qualcosa che non è permesso o autorizzato, spesso segnalato da cartelli o avvisi ufficiali. È un termine usato per sottolineare divieti o restrizioni, come in luoghi pubblici o in regole di comportamento. In breve, significa che una determinata azione è proibita e non deve essere compiuta, garantendo sicurezza e rispetto delle norme. È un modo chiaro per capire cosa è vietato.

Come si scrive la soluzione Vietato

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

