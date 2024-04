La Soluzione ♚ Impedisce l imbocco La definizione e la soluzione di 12 lettere: Impedisce l imbocco. SENSO VIETATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impedisce l imbocco: Il senso unico è un sistema di gestione del traffico dove in una carreggiata viene accettata solo una direzione del senso di marcia. I principali utilizzi del senso unico sono nelle vie cittadine strette e nelle strade a due carreggiate indipendenti, come le autostrade. Anche le strade che compongono gli svincoli e le intersezioni a livelli sfalsati sono a senso unico, poiché una strada può essere solo usata per l'immissione o l'uscita dalla strada collegata dallo svincolo. Una variante del senso unico è costituita dal senso unico alternato, dove le due direzioni vengono alternate, a differenza del senso unico "classico", dove viene ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Il senso unico è un sistema di gestione del traffico dove in una carreggiata viene accettata solo una direzione del senso di marcia. I principali utilizzi del senso unico sono nelle vie cittadine strette e nelle strade a due carreggiate indipendenti, come le autostrade. Anche le strade che compongono gli svincoli e le intersezioni a livelli sfalsati sono a senso unico, poiché una strada può essere solo usata per l'immissione o l'uscita dalla strada collegata dallo svincolo. Una variante del senso unico è costituita dal senso unico alternato, dove le due direzioni vengono alternate, a differenza del senso unico "classico", dove viene ... sbloccato m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale sbloccato participio passato di sbloccare, sbloccarsi Sillabazione sbloc | cà | to Pronuncia IPA: /zblok'kat/ Etimologia / Derivazione vedi sbloccare Sinonimi liberato, sciolto, disincastrato, disincagliato, disintasato

( senso figurato ) autorizzato, concesso, permesso, dato via libera, liberalizzato, svincolato

autorizzato, concesso, permesso, dato via libera, liberalizzato, svincolato (di situazione) rimosso gli ostacoli, rimosso gli impedimenti Contrari fermato, bloccato, arrestato, interrotto

(senso figurato) vincolato, vietato, proibito Altre Definizioni con senso vietato; impedisce; imbocco; Ostacolo che impedisce il passaggio; Impedisce al corpo di svilupparsi normalmente; Impedisce alla neve di sciogliersi; Stazione ferroviaria a sud dell imbocco del Sempione; L isola della Turchia all imbocco dei Dardanelli; Cerca altre soluzioni cruciverba

SENSO VIETATO

