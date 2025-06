Non vi possono mancare il bue e l asinello nei cruciverba: la soluzione è Presepio

PRESEPIO

Curiosità e Significato di Presepio

Perché la soluzione è Presepio? Il presepio è una rappresentazione della nascita di Gesù, solitamente allestita a Natale. Include figure come il bue e l'asinello, simboli della semplicità e dell’umiltà della scena. È un modo per ricordare e celebrare il mistero della nascita di Cristo, portando nelle case e nelle chiese un messaggio di speranza e fede durante le festività natalizie.

Come si scrive la soluzione Presepio

Se "Non vi possono mancare il bue e l asinello" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

P Padova

I Imola

O Otranto

