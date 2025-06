Meno che saltuariamente nei cruciverba: la soluzione è Raramente

RARAMENTE

Curiosità e Significato di Raramente

Perché la soluzione è Raramente? Raramente indica qualcosa che accade o si verifica con poca frequenza, cioè di tanto in tanto, ma non spesso. È sinonimo di quasi mai o sporadicamente. Questa parola è utile per descrivere eventi, azioni o situazioni che si verificano solo occasionalmente, rendendola perfetta per esprimere momenti poco frequenti nella vita quotidiana o in un contesto più ampio.

Come si scrive la soluzione Raramente

R Roma

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

