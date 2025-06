Quasi mai nei cruciverba: la soluzione è Raramente

RARAMENTE

Curiosità e Significato di "Raramente"

La soluzione Raramente di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Raramente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Raramente? Quasi mai indica qualcosa che avviene molto raramente, quasi mai, ma non del tutto assente. È un'espressione usata per sottolineare che un evento o un comportamento si verifica con una frequenza molto bassa. La parola raramente cattura perfettamente questa idea, suggerendo una occasionalità sporadica e poco frequente, che rende il suo uso utile in molte situazioni di conversazione e scrittura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una volta ogni tantoDi quando in quandoChe non accade quasi maiÈ alta in spesso molto bassa in quasi maiUno che non vuole mai vedere il bene in niente

Come si scrive la soluzione Raramente

Non riesci a risolvere la definizione "Quasi mai"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N A A T N E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNOIATE" ANNOIATE

