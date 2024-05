La Soluzione ♚ Accessorio per animali domestici anche antipulci La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COLLARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COLLARE

Significato della soluzione per: Accessorio per animali domestici anche antipulci Collare – oggetto che si mette al collo di un animale Collare – collare usato per cavalli da traino Collare – in botanica, parte in cui la lamina fogliare e la guaina si uniscono Collare – in zoologia, cerchio attorno al collo di un animale di peli o piume di colore diverso dal resto del corpo Collare – in numismatica, nome usato per indicare il terzo conio, quello che lascia l'impronta sul contorno di una moneta Collare – insegna di un ordine cavalleresco Collare – gioiello che si porta al collo Collare cervicale – sostegno per il collo Collare – cerchio di ferro che si metteva al collo degli schiavi o dei prigionieri Collare o distanziale – elemento di forma cilindrica provvisto di foro, atto a distanziare altre parti meccaniche e facilitare eventuali accoppiamenti

Altre Definizioni con collare; accessorio; animali; domestici; anche; antipulci;