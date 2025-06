Lo è una calamita nei cruciverba: la soluzione è Magnetica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è una calamita' è 'Magnetica'.

MAGNETICA

Curiosità e Significato di Magnetica

Approfondisci la parola di 9 lettere Magnetica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Magnetica? Magnetica indica qualcosa che ha caratteristiche di una calamita, ovvero in grado di attrarre o attirare. È un termine usato spesso per descrivere persone affascinanti o ambienti coinvolgenti, capaci di catturare l’attenzione e suscitare interesse. In ambito scientifico, si riferisce a tutto ciò che riguarda i magneti e il magnetismo, fenomeno naturale che permette alle calamite di attirare oggetti di ferro o nichel.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fenomeno che rende inaffidabile la bussolaLo è una forte attrazioneSi infila nel BancomatLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumante

Come si scrive la soluzione Magnetica

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è una calamita"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

