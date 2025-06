Lo è un male persistente nei cruciverba: la soluzione è Cronico

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un male persistente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è un male persistente' è 'Cronico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRONICO

Curiosità e Significato di Cronico

La parola Cronico è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cronico.

Perché la soluzione è Cronico? Crónico descrive qualcosa che dura nel tempo, spesso in modo fastidioso o debilitante. Si applica a condizioni, problemi o situazioni che si protraggono senza una fine definitiva. Quando si parla di un male persistente, si intende un disturbo che si mantiene nel tempo, richiedendo attenzione e cura continua. Insomma, è un problema che non va via facilmente e richiede gestione costante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice d un vizio inguaribileLa nona traccia di Fenomeno di Fabri FibraLo è un vizio inguaribileIn filosofia lo è il male in quanto opposto al beneLo è male chi è malconcioLo è la panna andata a male

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cronico

La definizione "Lo è un male persistente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A E S A M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALSANE" MALSANE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.