Lo è la panna andata a male

La smetana (protoslavo smetana, da smetati - buttare, gettare, liberare) è un prodotto caseario ottenuto dalla panna sottoposta a fermentazione lattica, diffusa nell'est Europa. La percentuale di grasso può variare dal 10 al 58%. Oggigiorno la semplicità di produzione ha condotto a una vasta diffusione della smetana in altri paesi. Il prodotto non è utilizzato solo in gastronomia, ma anche nei cosmetici fatti in casa. Può accompagnare piatti dolci, salati, caldi o freddi, e il suo sapore è molto delicato, leggermente acidulo. Non va confusa con la Crème fraîche épaisse francese (conosciuta anche come panna acida), da cui differisce per modalità di produzione, gusto, consistenza e acidità.