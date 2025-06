Lo è la decisione rude ma efficace nei cruciverba: la soluzione è Drastica

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la decisione rude ma efficace

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è la decisione rude ma efficace' è 'Drastica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRASTICA

Curiosità e Significato di Drastica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Drastica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Drastica? La parola drastica descrive un intervento o una soluzione decisa e senza mezzi termini, spesso forte e immediata, per risolvere un problema. È come un'azione decisa che può sembrare dura, ma mira a ottenere risultati rapidi ed efficaci. In situazioni complesse, adottare un approccio drastico può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Risoluta ed energicaPerentoria radicaleLo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioniLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Drastica

La definizione "Lo è la decisione rude ma efficace" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E I A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETTARI" ETTARI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.