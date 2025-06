La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia nei cruciverba: la soluzione è Timor

Home / Soluzioni Cruciverba / La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia' è 'Timor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMOR

Curiosità e Significato di Timor

La parola Timor è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Timor.

Perché la soluzione è Timor? Timor è il nome di un’isola dell’arcipelago indonesiano, divisa tra due nazioni: Timor Est e Timor Occidentale. La parte orientale, Timor Est, ha ottenuto l’indipendenza dall’Indonesia nel 2002, diventando uno stato sovrano. Il termine richiama quindi questa regione, simbolo di lotta e libertà per la sua popolazione. La sua storia riflette il desiderio di autonomia e identità culturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello panico non è raro in BorsaStato asiatico di lingua portoghese su un isolaC è quello panicoParte dell uovo che non si mangiaParte che non si usaLo si augura buono a chi parte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Timor

Se "La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A A V T O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GAVOTTA" GAVOTTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.