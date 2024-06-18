Stato asiatico di lingua portoghese su un isola nei cruciverba: la soluzione è Timor Est

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stato asiatico di lingua portoghese su un isola' è 'Timor Est'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMOR EST

Curiosità e Significato di Timor Est

Approfondisci la parola di 8 lettere Timor Est: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Stato asiatico di lingua portoghese su un isola - Timor Est

Come si scrive la soluzione Timor Est

Non riesci a risolvere la definizione "Stato asiatico di lingua portoghese su un isola"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 8 lettere della soluzione Timor Est:
T Torino
I Imola
M Milano
O Otranto
R Roma
 
E Empoli
S Savona
T Torino

