La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città lombarda con Palazzo Estense' è 'Varese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VARESE

Curiosità e Significato di Varese

Vuoi sapere di più su Varese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Varese.

Perché la soluzione è Varese? Varese è una città situata in Lombardia, famosa per il suo splendido Palazzo Estense, un elegante edificio storico circondato da parchi e giardini. Il nome richiama questa località ricca di arte, cultura e natura, simbolo di un patrimonio artistico e storico importante nel Nord Italia. Conosciuta anche come Città Giardino, rappresenta un luogo affascinante dove storia e natura si incontrano.

Come si scrive la soluzione Varese

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città lombarda con Palazzo Estense", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

