Ha i denti per la testa nei cruciverba: la soluzione è Pettine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha i denti per la testa' è 'Pettine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETTINE

Curiosità e Significato di Pettine

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pettine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pettine? Pettine è uno strumento con denti stretti usato per districare e sistemare i capelli o i tessuti, facilitando lo stile e la cura quotidiana. La sua forma a denti permette di distribuire bene i prodotti o eliminare nodi, rendendo più ordinato l’aspetto dei capelli o di altri materiali. Si tratta di un oggetto semplice ma indispensabile nella routine di bellezza e cura personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Di solito è per metà fitto e per metà radoDà un ordine al capoLui sì che può dare un ordine al capoHa la testa fra le nuvoleHa denti senza radiciChi lo perde non ha la testa a posto

Come si scrive la soluzione Pettine

Se "Ha i denti per la testa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T T E N T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTENTO" ATTENTO

