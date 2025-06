Gode nel distruggere nei cruciverba: la soluzione è Vandalo

VANDALO

Curiosità e Significato di Vandalo

La soluzione Vandalo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vandalo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vandalo? Vandalo indica una persona che compie atti di distruzione o danneggiamento, spesso senza motivo e con scarsa considerazione per gli altri o per il patrimonio pubblico e privato. È associato a comportamenti vandalici, come danneggiare proprietà o creare disordine. La parola evoca l’immagine di chi agisce senza rispetto, lasciando dietro di sé rovine e caos, un esempio di atteggiamento distruttivo e irresponsabile.

Come si scrive la soluzione Vandalo

Stai cercando la risposta alla definizione "Gode nel distruggere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U T A I E R À T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUSTERITÀ" AUSTERITÀ

