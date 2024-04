La Soluzione ♚ Distrugge per il solo piacere di distruggere La definizione e la soluzione di 7 lettere: Distrugge per il solo piacere di distruggere. VANDALO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Distrugge per il solo piacere di distruggere: I Vandali (Wandili) erano una popolazione germanica orientale come i Burgundi e i Goti. Plinio il Vecchio sosteneva nella sua Naturalis Historia che di questa popolazione facessero parte anche i Burgundi, i Varinni, i Carini e i Gutoni. Dopo una prima presenza nei territori dell'attuale Polonia (tra il bacino dell'Oder e della Vistola), sotto la pressione di altre tribù germaniche, si spostarono più a sud, dove combatterono e sottomisero la popolazione celtica dei Boi. Si stanziarono quindi nei territori dell'attuale Slesia e Boemia, creando una federazione di tribù comprendente Burgundi, Rugi e Silingi, detta dei Lugi (compagni). Sostantivo Significato e Curiosità su: I Vandali (Wandili) erano una popolazione germanica orientale come i Burgundi e i Goti. Plinio il Vecchio sosteneva nella sua Naturalis Historia che di questa popolazione facessero parte anche i Burgundi, i Varinni, i Carini e i Gutoni. Dopo una prima presenza nei territori dell'attuale Polonia (tra il bacino dell'Oder e della Vistola), sotto la pressione di altre tribù germaniche, si spostarono più a sud, dove combatterono e sottomisero la popolazione celtica dei Boi. Si stanziarono quindi nei territori dell'attuale Slesia e Boemia, creando una federazione di tribù comprendente Burgundi, Rugi e Silingi, detta dei Lugi (compagni). vandalo ( approfondimento) m sing (storia) individuo appartenente alla popolazione basso-germanica dei Vandali (senso figurato) chi compie atti di vandalismo odio i vandali che scrivono sui muri! (per estensione) individuo scorretto, talvolta violento che compie uno o più atti vandalici, per esempio a danno dello Stato (gergale) individuo che, senza averne realmente le competenze, viola la privacy di altri, anche attraverso reti informatiche quali internet, account vari, ecc, usufruendo quindi di informazioni private e/o pubbliche appunto fingendosene autorizzato: in genere le suddette verranno utilizzate a scopo personale semi-illecito e/o diffuse spudoratamente il più delle volte un vandalo sa molto bene in cosa consiste un furto Sillabazione vàn | da | lo Pronuncia IPA: /'vandalo/ Etimologia / Derivazione (antica popolazione) dal nome dello stesso popolo prima di essere romanizzato, wandili (chi compie atti di vandalismo) dalle vicende distruttive legate storicamente al popolo dei Vandali Sinonimi barbaro

(senso figurato) distruttore, devastatore, sterminatore, demolitore, saccheggiatore; violento, criminale, delinquente, teppista; rovina, flagello Contrari ( senso figurato ) persona perbene, persona civile

persona perbene, persona civile (per estensione) cittadino Parole derivate vandalico, vandalismo, vandalizzare Proverbi e modi di dire sono passati i vandali : si dice quando un gruppo di persone è transitato in un luogo lasciando gravi danni Altre Definizioni con vandalo; distrugge; solo; piacere; distruggere; Nato per distruggere; Confina solo con gli USA; Si può farlo solo bevendo; La si può imboccare solo dai caselli; Prima questo e dopo il piacere; Fa del piacere lo scopo dell esistenza; Un viaggio di piacere; Annichilire distruggere; Cerca altre soluzioni cruciverba

VANDALO

