La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giudice sul campo col fischietto' è 'Arbitro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARBITRO

Curiosità e Significato di Arbitro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Arbitro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arbitro? Giudice sul campo col fischietto indica chi dirige le partite sportive, assicurando che le regole vengano rispettate. È colui che, con in mano il fischietto, prende decisioni e mantiene l’ordine durante il gioco. La parola giusta è *arbitro*, figura fondamentale per garantire correttezza e fair play in ogni competizione sportiva.

Come si scrive la soluzione Arbitro

La definizione "Giudice sul campo col fischietto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

B Bologna

I Imola

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N O R I A R O S L O A T N C I Mostra soluzione



