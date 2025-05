Frittatina ripiegata nei cruciverba: la soluzione è Omelette

Home / Soluzioni Cruciverba / Frittatina ripiegata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frittatina ripiegata' è 'Omelette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMELETTE

Curiosità e Significato di "Omelette"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Omelette, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Omelette? L'omelette è una frittatina a base di uova che viene cotta in padella e può essere ripiegata su se stessa, spesso farcita con ingredienti come formaggio, verdure o carne. Questa preparazione è un piatto classico della cucina, perfetto per risolvere la definizione Frittatina ripiegata.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una frittata al formaggioUna frittatina ripiegataUna frittata ripiegata e farcita con formaggio e prosciuttoLa parte ripiegata della copertina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Omelette

Hai trovato la definizione "Frittatina ripiegata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

M Milano

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E U T E T L B R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BURLETTE" BURLETTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.