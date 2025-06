È sensibilissimo al tatto nei cruciverba: la soluzione è Polpastrello

POLPASTRELLO

Curiosità e Significato di Polpastrello

La parola Polpastrello è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Polpastrello.

Perché la soluzione è Polpastrello? Polpastrello indica la parte più sensibile del dito, quella che permette di percepire dettagli minuti attraverso il tatto. È fondamentale per esplorare e capire superfici o oggetti, grazie alla sua sensibilità unica. In modo figurato, si usa anche per descrivere qualcuno molto attento e delicato nelle percezioni o nelle emozioni. Una vera e propria finestra sul mondo tattile!

Come si scrive la soluzione Polpastrello

Non riesci a risolvere la definizione "È sensibilissimo al tatto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

L Livorno

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R G A G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAGGIO" RAGGIO

