La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cari, geografo tedesco' è 'Ritter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITTER

Curiosità e Significato di Ritter

Perché la soluzione è Ritter? Ritter è un termine tedesco che significa cavaliere. Originariamente, indicava un guerriero dell’epoca medievale armato di spada e cavallo, simbolo di nobiltà e valore. Oggi, il termine può essere usato anche in senso figurato per descrivere qualcuno di gentile o rispettabile. Un nome che richiama storia e onore, perfetto per chi ama il passato.

Come si scrive la soluzione Ritter

Hai trovato la definizione "Cari, geografo tedesco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

